«Он был общительным и неконфликтным». Сын убитого в деревне Власово рассказал об отце

В деревне Власово (городской округ Павловский Посад) убили двух местных жителей. Сын одного из погибших в интервью «360» рассказал, что его отец редко бывал на даче, но там его и убили.

Собеседник «360» рассказал, что в деревне его отец пользовался почетом.

«Мне кажется, отца все уважали. Он такой человек, что всегда со всеми язык найдет», — сказал он.

По словам мужчины, отец со всеми был в нормальных отношениях и ни с кем не конфликтовал.

«Он по возможности людям помогал. Причем не словом, а делом. То есть человеком он был общительным и не конфликтным», — поделился собеседник «360».

Также он отметил, что его отец никогда ни с кем не ссорился.

Местные правоохранители уже возбудили дело по факту убийства двух мужчин. Тело одного из них нашли 23 июля на проселочной дороге, которая идет от поселка Аверкиевского лесничества. У погибшего обнаружили огнестрельные ранения. Позднее отыскали и второго мужчину с такими же травмами. Его тело нашли на участке домовладения во Власове.