«Он бы его забил насмерть». Мать избитого подростка в Петербурге рассказала, как напали на ее сына

В Санкт-Петербурге двое взрослых мужчин избили 16-летнего подростка за то, что им не понравилась его серьга в ухе. Мама мальчика рассказала «360», что это произошло, когда парень с тремя друзьями пошел в магазин.

Подростка избили в Московском районе в воскресенье вечером. Мальчик с тремя друзьями пошел купить воды. На улице к ним пристали двое взрослых мужчин, которые сидели на скамейке. Ребята пропустили их колкости мимо ушей и пошли дальше. Но затем они их догнали и набросились.

«Моего сына толкнули, он упал на спину. Один сел ему на грудь и начал двумя руками избивать по лицу. Хорошо, женщина какая-то неравнодушная шла, которая его оттащила и вызвала полицию. А так бы он его забил насмерть», — рассказала мать пострадавшего.

Женщина уточнила, что у ее сына в мочке уха не то, чтобы серьга, а маленький шарик.

Мальчик сейчас находится в больнице. У него три перелома и отек глаза. Мать подростка отметила, что у ее сына и так минусовое зрение, и какие последствия будут после этого нападения, пока непонятно.

Подозреваемого в избиении подростка уже задержали.