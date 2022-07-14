Омского водителя будут судить за сбитого на пешеходном переходе ребенка

Житель Омска предстанет перед судом за совершение ДТП, в котором пострадал ребенок. Водитель наехал на девятилетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом написал сайт gorod55.ru.

Авария произошла 24 мая минувшего года на улице Арнольда Нейбута. Мужчина, управлявший автомобилем Audi A3, сбил ребенка на «зебре». Девочка была госпитализирована с серьезными травмами. Свою вину обвиняемый полностью признал. Материалы уголовного дела направлены в суд.