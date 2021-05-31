Омского депутата арестовали по делу о детском порно

Депутату Покровского сельского поселения Омской области Алексею Анищенко предъявили обвинение в изготовлении детской порнографии. Его арестовали на два месяца, сообщили ТАСС в региональном главке СК.

Уголовное дело ранее завели против супруги депутата Ольги Анищенко. По версии СК, она занималась с несовершеннолетними девочками сексом, снимала все это на видео и монтировала ролики, которые позже распространяла в соцсетях. Один из таких роликов со школьницей появился в Telegram.

По сообщениям СМИ, жена депутата заплатила девятикласснице за участие в съемках порно три тысячи рублей. Она обещала ей, что эти кадры никто не увидит. А когда они оказались в Сети, то Ольга заявила, что ее компьютер взломали, а сами видео снимались по обоюдному согласию для личного пользования.

Сам депутат поначалу проходил по делу в роли свидетеля. Но после проведения экспертизы, которая подтвердила, что снятое видео является порнографией, против него и его жены возбудили дела по статьям об изготовлении порнографических материалов с несовершеннолетними и использовании ребенка в целях изготовления порнографии.

Кроме того, СК проводит проверку по информации на нападении на журналистов НТВ, которые хотели снять сюжет о депутате и его жене.