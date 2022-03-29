Омского чиновника осудили за упавшего в колодец ребенка

Суд в Омске вынес приговор главе управления муниципальной собственности мэрии Юрию Макарину. Его признали виновным в падении ребенка в канализационный колодец, написал gorod55.ru.

Семилетний мальчик упал в колодец, люк которого был открытым, и получил множественные травмы. Чиновника признали виновным в халатности. Его приговорили к двум годам заключения условно, запретили занимать руководящие должности и обязали выплатить миллион рублей семье пострадавшего мальчика. Макарин свою вину не признал, отметил kp.ru.