Омским школьницам стало плохо на линейке в честь 23 Февраля. В больницу попали сразу 7 девочек

Сразу семь омских школьниц почувствовали себя плохо на мероприятии в честь Дня защитника Отечества. Их отвезли в больницу на четырех скорых.

«Поступило сообщение в полицию из медучреждения, куда доставили семь школьниц. Все они учащиеся школы № 90 Омска. На данный момент одну из них уже отпустили домой. Остальные находятся под присмотром врачей. По словам медиков, опасности их здоровью нет. Предварительно, отравление психоактивными веществами не установлено. Их еще оставили [в больнице], чтобы установить окончательную причину. Полиция проводит проверку, работают сотрудники по делам несовершеннолетних», — рассказал «360» начальник ОИОС УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Одна из школьниц, которая почувствовала себя плохо, рассказала, как все было. По ее словам, девочки из ее класса выступили первыми и ждали, когда мероприятие закончится. Внезапно у всех закружилась голова. Первым упал в обморок мальчик, потом пошли девочки.

У собеседницы «360» подкосились ноги и ее начало качать из стороны в сторону. «Меня посадили на стул возле окна и дали воды. Потом позвонили маме и отправили домой, потому что мне полегчало», — поделилась девочка. Все дети, которым стало плохо, были из разных классов. Их было около 15 человек.

Педагог школы Лариса Седлецкая предположила, что дети перенервничали. «Там был конкурс строя и песни. Маршировка была. Они пели, выступали», — прокомментировала ситуацию учительница. Она предположила, что реально плохо могло стать двум-трем детям, а остальные пожаловались на головную боль, чтобы под шумок уйти из школы домой.