Омский таксист врезался в Lexus. Он погубил себя и двух своих пассажирок

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в Омске. Водитель такси влетел в Lexus на перекрестке бульвара Архитекторов и улицы Ватутина. Жертвами аварии стали три человека: сам таксист и две девушки, которые ехали в его машине.

Как сообщил сайт УМВД по Омской области, ДТП произошло 6 августа, в 02:00 (23:00 5 августа по московскому времени).

Таксист и одна из его пассажирок 2001 года рождения скончались на месте. Позже в больнице умерла еще одна женщина, которая находилась в салоне Datsun. Ее личность сейчас устанавливают.

Полицейские изучают все обстоятельства аварии, в которой погибли три человека. Информации о причине столкновения машин пока нет.