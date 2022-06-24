Омский таксист избил и выкинул из машины пассажирку с маленьким ребенком

Водитель омского такси избил и выкинул из машины молодую женщину с пятимесячным ребенком после того, как она попросила высадить ее, потому что она опаздывала. В беседе с «360» пострадавшая рассказала, что сейчас получает угрозы в социальных сетях от неизвестных, которые представляются женами водителя.

По словам омички, машину она вызвала, чтобы поехать на курсы. Обычно путь занимает не более семи минут, но этот таксист начал кататься кругами вокруг домов.

«Я ему уже показывала, где въезд, потребовала, чтобы он выпустил меня из машины, так как опаздывала, а он заблокировал двери. Начал угрожать, что сейчас меня увезет, и поехал в сторону рынка, где выезд на трассу», — рассказала женщина.

Пассажирка отметила, что сразу же начала звонить матери, чтобы она вызвала полицию. В этот момент таксист начал ее избивать.

«Он ударил в левое ухо и схватил за волосы. Потом выкинул меня из машины, а следом ребенка, но я успела схватить автолюльку», — поделилась женщина.

Она подчеркнула, что сразу вызвала полицию и зафиксировала побои. Когда история о нападении таксиста разошлась по социальным сетям, женщине и ее родственникам стали поступать угрозы от неизвестных.

«Они представлялись его женами. Одна говорит, что это вообще они на меня напишут заявление за клевету. Другая сказала, что он меня даже пальцем не тронул, а я не расплатилась за поездку. Третья пишет угрозы и говорит, что мы еще будем извиняться», — рассказала женщина.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что полиция проводит проверку по жалобе местной жительницы о нападении на нее таксиста. В ведомстве подчеркнули, что личность водителя сейчас устанавливают правоохранители.

Компания-агрегатор в беседе с изданием NGS55.RU заявила, что начала внутреннее расследование по факту жалобы. Там пояснили, что водитель пользуется их сервисом с 2016 года и до этого жалоб на него не было. Если информация пассажирки подтвердится, то его навсегда исключат из сервиса.