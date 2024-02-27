27 февраля 2024, 11:14
Омский школьник разбился насмерть, катаясь на перилах
Девятилетний школьник из Омска погиб, катаясь на перилах в подъезде
Девятилетний мальчик, катаясь на перилах в подъезде жилого дома в Омске, упал вниз с высоты шестого этажа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По информации ведомства, 22 февраля в 16:30 третьеклассник вместе со своим 11-летним братом решили скатиться по перилам лестницы многоэтажного дома на улице Молодогвардейская. В итоге мальчик сорвался вниз. От полученных травм ребенок скончался на месте.
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В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, началось расследование для выяснения обстоятельств случившегося.
«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, выяснен вопрос о безопасности конструкции, наличия ограждений, а также дана правовая оценка действиям работников обслуживающей дом организации», — сообщили в СК.
Ранее в Приморье мальчик погиб из-за оставленного ружья на территории охотничьего угодья.
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