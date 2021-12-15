Омский школьник пострадал из-за взрыва петарды

В Омской области школьник получил ожоги из-за взрыва петарды. Об этом сообщил сайт gorod55.

По предварительным данным, школьник играл с петардами вместе с одноклассниками. Один из них бросил зажженную петарду, которая попала за воротник куртки пострадавшему. Мальчика доставили в больницу. В настоящий момент жизнь ребенка вне опасности. С его одноклассниками и их родителями провели беседу и объяснили опасность подобных действий.