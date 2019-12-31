Омский школьник напился в лицее и попал в больницу с отравлением

«В минувший четверг в ДКБ № 3 на скорой привезли ученика из лицея № 74. Врачи диагностировали у ребенка алкогольное отравление», — рассказал источник издания в местной больнице.

Медики сообщили о пьяном подростке в правоохранительные органы.

Инспекторам ПДН учащийся рассказал, что алкогольный напиток выпил в здании лицея, сообщила радиостанция «Говорит Москва». Правоохранители выясняют, с кем пил спиртное школьник, а также кто его продал несовершеннолетнему.