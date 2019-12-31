31 декабря 2019, 01:18
Омский школьник напился в лицее и попал в больницу с отравлением
13-летний школьник выпил алкоголь в лицее. Его госпитализировали с отравлением, сообщил портал «СуперОмск».
«В минувший четверг в ДКБ № 3 на скорой привезли ученика из лицея № 74. Врачи диагностировали у ребенка алкогольное отравление», — рассказал источник издания в местной больнице.
Медики сообщили о пьяном подростке в правоохранительные органы.
Инспекторам ПДН учащийся рассказал, что алкогольный напиток выпил в здании лицея, сообщила радиостанция «Говорит Москва». Правоохранители выясняют, с кем пил спиртное школьник, а также кто его продал несовершеннолетнему.