Омский подросток напал на мужчину с ножом

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который напал на мужчину с ножом. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональный следком.

Нападение произошло в минувший понедельник ночью. Молодой человек выгуливал собаку, а мужчина выпивал на улице. Между ними возник конфликт, в ходе которого юноша напал на оппонента с ножом и ранил его. Выяснилось, что это не первый случай нападения подростка на людей. Решается вопрос об его аресте.