Омский пациент за весь день так и не дождался перевязки

Мужчине должны были делать перевязки дважды в день. Однако, не получив помощи, пенсионер вызвал в больницу сына.

«Позвонил отец и попросил забрать его домой, потому что умирать в больнице он не хочет. И перевязку никто так и не сделал», — поделился участник конфликта в социальных сетях. Кроме того, он опубликовал видео с записью разговора с врачом.

На ролике мужчина требовал сделать отцу перевязку, однако врачи отказали в этом. Один из медиков заявил, что утром поступила другая информация о необходимости процедуры. Позже дежурный врач признал, что до него жалобы пациентов не доходили.

Как сообщил «Царьград», за весь день мужчине так и не сделали перевязку. Перебинтовать ногу пришлось сыну пациента.

Минздрав отреагировал на ситуацию и пообещал провести проверку.

«Врач, находящийся на дежурстве в стационаре, где оказывается наблюдение и помощь пациентам в круглосуточном режиме, обязан делать перевязки, если в этом возникла необходимость. По результату служебного расследования, в случае выявленных нарушений, виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — заверили в ведомстве.