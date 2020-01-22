    22 января 2020, 22:38

    Омский пациент за весь день так и не дождался перевязки

    Ирина Нагайникова

    В омской больнице мужчине не сделали перевязку даже после нескольких обращений. В итоге ногу пациенту перебинтовал сын, а в больнице проведут проверку, сообщил сайт «Комсомольская правда».

    Мужчине должны были делать перевязки дважды в день. Однако, не получив помощи, пенсионер вызвал в больницу сына.

    «Позвонил отец и попросил забрать его домой, потому что умирать в больнице он не хочет. И перевязку никто так и не сделал», — поделился участник конфликта в социальных сетях. Кроме того, он опубликовал видео с записью разговора с врачом.

    На ролике мужчина требовал сделать отцу перевязку, однако врачи отказали в этом. Один из медиков заявил, что утром поступила другая информация о необходимости процедуры. Позже дежурный врач признал, что до него жалобы пациентов не доходили.

    Как сообщил «Царьград», за весь день мужчине так и не сделали перевязку. Перебинтовать ногу пришлось сыну пациента.

    Минздрав отреагировал на ситуацию и пообещал провести проверку.

    «Врач, находящийся на дежурстве в стационаре, где оказывается наблюдение и помощь пациентам в круглосуточном режиме, обязан делать перевязки, если в этом возникла необходимость. По результату служебного расследования, в случае выявленных нарушений, виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — заверили в ведомстве.