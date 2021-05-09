Омский министр здравоохранения пропал во время охоты

В Омской области местный министр здравоохранения Александр Мураховский заблудился в лесу во время охоты. Его не могут найти уже вторые сутки. К поискам подключилась полиция и местные жители.

«8 мая 2021 года в УМВД РФ по Омской области поступило сообщение, что в деревне Поспелово с охотбазы на квадроцикле в лесной массив уехал житель Омска 1971 года рождения. Около суток знакомые пропавшего предпринимали попытки самостоятельно найти мужчину, после чего сообщили о случившемся в полицию», — рассказали в пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сейчас министра ищут полицейские, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. В ведомстве отметили, что поисковая операция осложняется труднопроходимостью местности и наличием заболоченных участков. Пока новая информация о местонахождении пропавшего не поступала.

Предварительно к месту прибудут дополнительные силы полиции, Росгвардии, МЧС и волонтеров, чтобы продолжить поиски. По данным РИА ФАН, пропавший — министр здравоохранения Александр Мураховский.