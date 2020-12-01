В Омской области фермер кормил своих свиней помоями из ковидной больницы и детсадов. В мясе животных обнаружили африканскую чуму и отозвали из продажи. Случаем заинтересовался Россельхознадзор.

Вспышка АЧС произошла в местном подворье, сообщило РИА «Омск-Информ». Содержавшихся там животных кормили пищевыми отходами больницы № 1 имени Кабанова, в которой лечат больных COVID-19, и остатками детсадовской пищи.

«Кормят не зерном, а помоями с садиков, с „ковидной“ больницы имени Кабанова. Собирают на помойках овощи», — рассказала на пресс-конференции заместитель руководителя омского управления Россельхознадзора Ольга Матыка.

В результате в трех деревнях Омского района — Березянке, Зеленовке и Давыдовке — уничтожили более 370 свиней — у всех, кто их разводит в округе.

Теперь омская больница имени Кабанова находится в поле зрения регионального управления Россельхознадзора — из-за распространения африканской чумы свиней.

«Можно предположить, что в больницу Кабанова передавалась пищевая продукция. <…> Как получилось так, что он два раза в неделю собирал отходы с больницы Кабанова? Как он собирал отходы в садиках?» — задались вопросом в ведомстве.

В региональном Минздраве заметили, что свидетельств о какой-либо связи коронавируса и АЧС нет. Мясо больница имени Кабанова закупает у проверенных поставщиков и проходит обязательный ветеринарный контроль.

«Пищевые и боенские отходы утилизируются по договору на вывоз отходов класса „А“ подрядной организацией», — подчеркнули в министерстве.

Тем не менее специалисты будут выяснять, как помои из лечебного учреждения попали на омское подворье. Им также предстоит определить, проник ли вирус АЧС на территорию ковидной клиники.

Губернатор Омской области ввел в деревне Березянке карантин по АЧС. Он будет действовать до 24 декабря.