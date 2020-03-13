Омский депутат избил пенсионера-сердечника за плохо убранный снег. Он все отрицает

Омский депутат Александр Тришин странно отметил свой день рождения. Он заявился на заправку и избил местного механика, 67-летнего пенсионера. О происшествии рассказал директор заправки. Депутат все отрицает.

Происшествие случилось 5 марта в городе Тюкалинске, уточнил депутат горсовета Дмитрий Петренко. Как рассказал директор заправки Александр, его подчиненный сейчас в больнице. Пенсионер готовит заявление в Следственный комитет.

«Депутат Александр Тришин по совершенно не понятным причинам ударил нашего механика. Ему 67 лет, он пожилой человек, ранее перенес операцию на сердце. Депутат ему нанес несколько ударов по лицу и телу», — рассказал Александр.

По словам владельца заправки, в тот день у депутата был день рождения. У Тришина репутация известного скандалиста, к тому же он профессионально занимался боевыми единоборствами.

«То, что произошло, просто недопустимо», — добавил Александр.

Когда пострадавшего навестили в больнице, присутствовавший в палате врач стал кому-то звонить и жаловаться, что пришли какие-то люди и «что-то вынюхивают». По словам врача, он докладывал о посетителях депутату Тришину. Гости пенсионера удивились: с каких пор врачи держат отчет перед депутатами о посетителях пациентов? В ответ получили тираду, что никто никому ничего не должен.

«Предлагаю оценить, насколько прогибается врач, докладывая человеку, совершившему насильственные действия, о поведении его жертвы уже в больнице. Кошмар, насколько бесцеремонно это выглядело», — рассказал Петренко в своем Telegram-канале.

Дмитрий Петренко и пострадавший. Источник фото: Telegram

Журналисты издания «Подъем» смогли связаться с Тришиным. На расспросы он заявил, что «все неправда».