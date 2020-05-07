Омских вахтовиков вывезут из Якутии

Александр Бурков, губернатор Омской области, отметил, что город готов принять своих жителей, несмотря на вспышку коронавируса. Причина задержки в эвакуации — необходимость согласовывать каждый рейс из Якутии.

Губернатор также объяснил, что городу необходимо время на подготовку стационаров для вахтовиков. На данный момент они вынуждены жить в одной комнате с заразившимися коронавирусом, написал сайт «Русская планета».