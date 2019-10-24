Омские полицейские спасли из огня троих детей

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что патрульные услышали треск и увидели над частным домом дым. Они прибыли на место происшествия и вызвали пожарных.

Оказалось, что в доме остались дочери хозяев 2010-го, 2013-го и 2019-го годов рождения. Константин Анисимов и Сергей Работнев вошли под горящую крышу и вынесли наружу детей.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Жизни и здоровью девочек сейчас ничего не угрожает.