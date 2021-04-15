ОМОН по ошибке выломал дверь в квартиру россиянки

Выломанную дверь в квартиру жительницы алтайского города Заринска оставили после себя сотрудники ОМОН. Силовики пришли в квартиру с обыском, но ордер выписали на жильца, который съехал из дома семь лет назад. Подробности на своей странице в Instagram сообщила газета «Наш город Заринск». Издание опубликовало фото взломанной двери.

На опубликованных кадрах видно, что места, где располагаются замки, вырезаны.

По словам владелицы квартиры, бойцы спецподразделения пришли к ней рано утром. На вопрос, какую организацию они представляют, они не ответили и потребовали открыть дверь. Сначала силовики просто колотили в дверь, напугав сына-подростка и дочь-школьницу, а потом срезали дверь болгаркой.

Женщина вызвала на место полицию, но когда они приехали, в квартире уже шел обыск. Только позже выяснилось, что ордер выписали на человека, который съехал с жилплощади семь лет назад.

Затем сотрудники ОМОН ушли, оставив мать с двумя детьми разбираться со сломанной дверью. В отделе полиции составили протокол осмотра и пообещали компенсировать затраты на установку новой двери.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета сообщило, что ведомство начало проверку по факту случившегося. По итогам мероприятия там пообещали принять решение в соответствии с законом.