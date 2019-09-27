Омичку изнасиловали в туалете петербургского бара
Накануне к петербургским правоохранителям обратилась 18-летняя уроженка Омска, которая заявила, что ее изнасиловали в одном из городских баров. Об этом сообщили «Невские новости».
По словам девушки, над нею надругались в туалете бара «Кваренги», который находится на улице Ломоносова. Омичка рассказала, что неизвестному насильнику от 20 до 25 лет. На нем были темные джинсы и черная кофта с капюшоном.
ИА Nation News заверило, что сотрудники полиции проводят проверку после обращения потерпевшей.