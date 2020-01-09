09 января 2020, 12:34
Омичка умерла в машине скорой после ДТП
В Омске девушка, выжившая в аварии, попала в другое ДТП и скончалась в машине скорой помощи, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на местные СМИ.
По словам очевидцев, ДТП случилось ночью на Ленинградской площади. Легковушка не пропустила медицинскую машину. Водитель «скорой», пытаясь избежать столкновения, совершил маневр, но не справился с управлением. Автомобиль перевернулся. Внутри находилась девушка, выжившая в аварии, произошедшей ранее на другой улице города. Пострадавшую везли в больницу. Второе ДТП она не пережила и погибла на месте.