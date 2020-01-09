Омичка умерла в машине скорой после ДТП

По словам очевидцев, ДТП случилось ночью на Ленинградской площади. Легковушка не пропустила медицинскую машину. Водитель «скорой», пытаясь избежать столкновения, совершил маневр, но не справился с управлением. Автомобиль перевернулся. Внутри находилась девушка, выжившая в аварии, произошедшей ранее на другой улице города. Пострадавшую везли в больницу. Второе ДТП она не пережила и погибла на месте.