Омичи в новогоднюю ночь обстреляли фейерверком балкон соседей. Видео

В Омске в новогоднюю ночь жители неправильно запустили фейерверк. Его заряды полетели в окна жилого десятиэтажного здания.

Видео появилось в сообществе «Инцидент Омск». На записи видно, как люди вышли на улицу, чтобы устроить салют в честь Нового года. Однако заряды, вместо того чтобы полететь в небо, обстреляли окна и балкон соседнего дома.

Пожара удалось избежать, в отличие от Сочи, где из-за салюта загорелся лес. Фейерверк запускали со смотровой площадки, где недалеко расположен газопровод.

Чаще всего причиной пожаров при запуске фейерверков становится неправильная эксплуатация пиротехнических изделий и использование несертифицированной продукции. Во время запуска нужно соблюдать меры предосторожности, которые прописаны в инструкции. Нужно убедиться, что в радиусе нет никого, кто мог бы пострадать от огня. Нельзя направлять пиротехнику в людей или здания. И лучше не доверять запуск серьезных фейерверков детям.