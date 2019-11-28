Омича обвинили в поджоге квартиры назло сестре

Сам пожар произошел в 12 декабря 2018 года. По версии следствия, ранее судимый мужчина поссорился с сестрой из-за квартиры, которая досталась от матери. До него дошли слухи, что родственница намерена переоформить жилплощадь на себя. Когда женщина пыталась убедить его в обратном брат ей не поверил.

В итоге он приобрел на заправке 10 литров бензина и принес ночью домой, пока сестра была на дежурстве. Он облил все находящиеся внутри вещи горючей жидкостью и пролил дорожку из бензина до входной двери.

Выйдя в подъезд он через щель между плинтусом зажигалкой поджег пол. В итоге пострадала квартира самого поджигателя, а также соседские, куда перекинулся огонь. Общий ущерб составил более одного миллиона рублей. Сам пироман оказался в больнице с ожогами.

Сегодня стало известно, что прокурор передал дело поджигателя с обвинительным заключением в суд.