Омич зарезал друзей под действием алкоголя

Напомним, 31 июля этого года мужчина, работавший сторожем в ДРСУ вместе с приятелями распивал спиртное. Произошла ссора, в ходе которой один человек погиб, а остальные получили ранения и травмы.

Сторож-убийца ранее уже был в местах лишения свободы. Тогда суд приговорил его к 14 годам заключения за убийство. В пресс-службе СК РФ по Омской области заявили, что следствие по делу об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью закончено. Все материалы направлены в суд