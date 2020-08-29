Омич с мачете напал на семью из-за плача ребенка

Омич с мачете напал на семью с годовалым ребенком. Мужчину вывел из себя плач малыша.

Конфликт между горожанами произошел в дворе одного из домов в Омске еще весной. Житель дома вместе с сообщником напал на машину, в которой находился маленький ребенок, сообщает телеканал «12 канал». Сначала удары палками пришлись на отца ребенка. После злоумышленники принялись крушить автомобиль. Отмечается, что пострадавший получил серьезные травмы головы.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Сотрудники полиции отметили, что злоумышленник уже был осужден за подобное поведение.

Подозреваемый прокомментировал свои действия телеканалу и заявил, что отреагировал на курившую возле машины женщину. По его мнению, она должна была успокаивать ребенка, а не курить.

В ведомстве также отметили, что злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В Японии произошел похожий случай. Неизвестный напал с ножом на толпу людей. Трое погибли. Инцидент произошел на остановке частной школы, сообщает Утро.ru.