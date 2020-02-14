14 февраля 2020, 12:25
Омич наехал на спящего мужчину и спас ему тем самым жизнь
Необычное ДТП произошло в Омске. Пожилой мужчина на внедорожнике наехал на пьяного человека. Пострадавший спал на проезжей части. Об этом написал сайт «Мир 24».
Инцидент произошел у многоэтажки на улице Волховстроя. Пострадавший был сильно пьян и уснул на дороге в снегу.
Мужчину госпитализировали. Врачи выявили у него закрытую травму груди, переломы ребер. Также оказалось, что у него было общее переохлаждение организма, сильное обморожение ног и рук.
Если бы водитель джипа не наехал на пьяницу, он мог бы умереть.