Детский омбудсмен будет контролировать дело подростков, убивших собаку в Ивановской области

По словам Океанской, не все участники жесткого преступления могут понести наказание из-за возраста. Она отметила, что несовершеннолетние могут нести уголовную ответственность по некоторым статьям с 14 лет и с 16 лет.

Она также заявила, что против совершеннолетнего уголовное дело уже возбудили. Из-за широкой огласки видеоролик с убийством пса увидела большая аудитория, дети — не исключение. В связи с этим Океанская призывает специалистов поговорить с детьми на тему правильного обращения с животными.

«Мы сейчас взаимодействуем с комиссией по делам несовершеннолетних, с полицией, наблюдаем, как идет следствие, сейчас оно идет к завершению. Пока у меня нет официального рапорта, где бы излагались события произошедшие. Самое главное сейчас, конечно, усилить работу с детьми по направлению, как надо общаться с животными», — поделилась она.