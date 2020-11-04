Омбудсмен возьмет под контроль дело о смертельной драке между подростками в Башкирии

Детский омбудсмен Милана Скоробогатова знает о смерти школьника после драки в Салавате. Она заявила, что выяснит подробности этой истории.

Скоробогатова рассказала, что проверку устроят МВД и Следственный комитет. Ведь речь идет о смерти ребенка.

«Вопросы, касаемые причин, что послужило этому (возникновению ссоры — прим. ред.), были ли эти ребята неким образом задействованы или попадали ли в область систем профилактики, буду выяснять завтра», — заявила радиостанции «Говорит Москва» омбудсмен.

Она подчеркнула, что ей важно разобраться в этой истории. Скоробогатова намерена узнать, что подтолкнуло школьников затеять драку. Сейчас делом занимается следствие. Погибшему подростку было 16 лет.

Полиция со ссылкой на источник сообщила, что конфликт между девятиклассниками завязался на улице. Одни подросток во время драки из-за полученных ударов упал на землю и потерял сознание. Он скончался еще до приезда скорой помощи.