Происшествия 25 января 2024, 00:09 Омбудсмен отреагировала на ситуацию с беременной от дедушки 14-летней москвичкой Омбудсмен Ярославская проконтролирует ситуацию с беременной 14-летней москвичкой РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская возьмет под контроль ситуацию с беременной школьницей, в растлении которой обвинили мужа ее бабушки. Об этом она рассказала в беседе с РИА «Новости».

«Я, со своей стороны, также возьму ситуацию на контроль. Девочку 14-летнюю очень жаль, но у меня вопрос: если они все вместе жили, то где была мама — законный представитель дочери? Почему так получилось, что взрослые женщины этого не видели?» — сказала она.

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По словам Ярославской, подозреваемого в растлении малолетней задержали. Мужчина жил с девочкой и ее семьей в одной квартире. Омбудсмен заверила, что встретится с потерпевшей и поможет ей.

Ранее стало известно, что в Новой Москве 14-летняя школьница забеременела от 63-летнего дедушки. Девочка уже на девятом месяце. По данным Telegram-канала Shot, потерпевшая жила вместе с мамой, братом, сестрой, бабушкой и мужем пенсионерки. Семья не догадывалась, что последний насиловал школьницу на протяжении несколько месяцев.