Происшествия 04 декабря 2023, 00:01 Омбудсмен Дагестана призвала изменить подход к воспитанию молодежи Омбудсмен Дагестана Ежова: необходимо изменить подход к воспитанию молодежи Freepik

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Необходимо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи, заявила уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова после драки учениц в одной из школ Махачкалы. Об этом она написала пост в социальной сети «ВКонтакте», где прикрепила видео драки.

«Нам всем надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи. Прекратить заниматься формализмом, оценивать себя количеством проведенных мероприятий, „посчитанных“ и „охваченных“ детей, розданных подарков и надетых платочков», — написала Ежова на своей странице.

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Омбудсмен отметила, что необходимо адресно работать с молодежью и родителями. В сложных ситуациях нужно оказывать помощь, а если проступок осознанный, то наказание должно быть неотвратимым.

Девочки-подростки, напавшие на сверстницу, рассказали в полиции, что их поступок не связан с популярным сериалом, это личная неприязнь. Эта драка не первая, конфликты между школьницами случались и раньше.