Олимпийский чемпион по хоккею скончался в возрасте 61 года

Причину смерти спортсмена не стали называть. Представители клуба написали, что скорбят вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста.

Герасимов был членом хоккейной команды СССР, вместе с которой становился чемпионом мира в 1982-м и победителем XIV зимних Олимпийских игр в Сараево в 1984 году.