    21 мая 2020, 14:57

    Олимпийский чемпион по хоккею скончался в возрасте 61 года

    Анастасия Кременчугская

    Александр Герасимов, легендарный хоккеист ЦСКА, олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР, скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

    Причину смерти спортсмена не стали называть. Представители клуба написали, что скорбят вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста.

    Герасимов был членом хоккейной команды СССР, вместе с которой становился чемпионом мира в 1982-м и победителем XIV зимних Олимпийских игр в Сараево в 1984 году.