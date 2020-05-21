21 мая 2020, 14:57
Олимпийский чемпион по хоккею скончался в возрасте 61 года
Александр Герасимов, легендарный хоккеист ЦСКА, олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР, скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.
Причину смерти спортсмена не стали называть. Представители клуба написали, что скорбят вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста.
Герасимов был членом хоккейной команды СССР, вместе с которой становился чемпионом мира в 1982-м и победителем XIV зимних Олимпийских игр в Сараево в 1984 году.