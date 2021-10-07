Олимпийский чемпион извинился за дагестанцев, избивших мужчину в московском метро

Олимпийский чемпион по вольной борьбе из Дагестана Бахтияр Ахмедов извинился перед мужчиной, который пострадал от трех земляков спортсмена. Мужчину избили в московском метро накануне. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Я хочу принести извинения пострадавшему парню, всем его родным и близким. Это знак для всего нашего общества, что мы все должны сделать выводы и работать над своим внутренним миром, над своей культурой, не допускать впредь таких ситуаций», — отметил спортсмен.

Ахмедов отметил, что произошедшее в Москве избиение является трагедией. По его словам, россиян не стоит различать по национальному признаку. Он отметил, что для добрых людей границ не существует.

«От лица всех дагестанцев, всех кавказцев хочу сказать, что мы не разделяем нашу родину на субъекты или диалекты речи. В моем понимании, у здорового сердца нет границ. Трагедия в Москве не подчеркивает нашу великую историю, историю нашего многоязычного народа, который сплотился и защитил свою родину в годы Великой Отечественной войны», — отметил спортсмен.