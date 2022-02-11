Олимпийская чемпионка провалилась под лед в Москве

Олимпийская чемпионка по легкой атлетика Ирина Привалова провалилась под лед на Москве-реке. Спортсменку заметили спасатели, которые вовремя пришли на помощь, вытащили ее и передали врачам, сообщил РЕН ТВ.

Привалову увидели сотрудники поисково-спасательной станции Фили. Сотрудники скорой прибыли на место и забрали легкоатлетку в больницу. Она получила переохлаждение. О состоянии спортсменки не уточняется.

По данным Telegram-канала газеты «Известия», 53-летняя Привалова отправилась гулять по замерзшей реке в районе Фили, чтобы посмотреть, как проходит строительство во Мневниках. Но лед под ее ногами треснул.

Ирина Привалова является чемпионкой Олимпийских игр 2000 года, многократной чемпионкой мира и Европы, СССР и России. С ноября 2020 года занимает пост первого вице-президента и члена президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.

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