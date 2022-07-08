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    08 июля 2022, 12:28

    Оленевод из Якутии выжил после схватки с медведем

    Оксана Лавнюженко

    Работнику одного из оленеводческих стад Томпонского района Якутии удалось выжить после нападения медведя. Об этом сообщил телеканал «Якутия 24».

    По словам бригадира стада, мужчина отошел недалеко от стойбища и в темноте не заметил, как на него бежит медведь.

    Спасти мужчину помогла охотничья собака, которая смогла отогнать дикого зверя от стойбища.

    «Тогда одна собака сорвалась с веревки и побежала спасать моего сына. Собака ведь охотничья, она смогла отогнать медведя подальше от стойбища, пока другие оленеводы побежали за ружьем. Благодаря ей Гриша остался жив», — процитировал сайт kp.ru слова матери пострадавшего.

    Медведь успел покусать оленеводу ногу, а также нанес несколько ран на руке. Сейчас состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.