Оленевод из Якутии выжил после схватки с медведем

Работнику одного из оленеводческих стад Томпонского района Якутии удалось выжить после нападения медведя. Об этом сообщил телеканал «Якутия 24».

По словам бригадира стада, мужчина отошел недалеко от стойбища и в темноте не заметил, как на него бежит медведь.

Спасти мужчину помогла охотничья собака, которая смогла отогнать дикого зверя от стойбища.

«Тогда одна собака сорвалась с веревки и побежала спасать моего сына. Собака ведь охотничья, она смогла отогнать медведя подальше от стойбища, пока другие оленеводы побежали за ружьем. Благодаря ей Гриша остался жив», — процитировал сайт kp.ru слова матери пострадавшего.

Медведь успел покусать оленеводу ногу, а также нанес несколько ран на руке. Сейчас состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.