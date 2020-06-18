18 июня 2020, 16:51
Олег Борецкий скончался в возрасте 56 лет
Олег Борецкий, актер и режиссер, скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на кинокритика и продюсера Вячеслава Шмырова.
Шмыров написал, что он давно не виделся с Борецким. Он отметил, что для него он навсегда останется человеком 90-х.
«Кино 90-х безвозвратно кануло вместе со временем, его породившем. Оставив о себе твердую память разве что в головах непосредственных участников и очевидцев. И нам, возможно, еще многое предстоит пересмотреть и переоценить из этого недавнего прошлого», — поделился Шмыров.
Причину смерти артиста не называют.