Олег Борецкий скончался в возрасте 56 лет

Шмыров написал, что он давно не виделся с Борецким. Он отметил, что для него он навсегда останется человеком 90-х.

«Кино 90-х безвозвратно кануло вместе со временем, его породившем. Оставив о себе твердую память разве что в головах непосредственных участников и очевидцев. И нам, возможно, еще многое предстоит пересмотреть и переоценить из этого недавнего прошлого», — поделился Шмыров.

Причину смерти артиста не называют.