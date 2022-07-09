Здание управления городским транспортом загорелось в Окружном проезде в Москве

Административное здание загорелось в Окружном проезде в Москве. Из окна на четвертом этаже валит густой черный дым, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По словам источника, в здании расположены управление городским транспортом и городская коллегия адвокатов. На место направили более 20 пожарных расчетов, добавил он.

По последним данным, возгорание удалось локализовать. Пожар вспыхнул в одном из кабинетов, уточнил источник.

В ГУ МЧС «360» подтвердили, что спасатели выезжали по адресу: Окружной проезд, 2. По прибытии пожарные установили, что возгорание возникло в одном из помещений на четвертом этаже на площади около четырех квадратных метров.

«Пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован в 10:41», — заключили в ведомстве.