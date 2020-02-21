Оконное стекло упало с 30-го этажа башни в Москва-Сити

В одной из башен комплекса Москва-Сити обрушилось стекло. Об этом «360» сообщил информированный источник.

Инцидент произошел по адресу: Первый Красногвардейский проезд, дом № 21. Стекло выпало с 30 этажа башни. Предположительно, из апартаментов.

Данных о пострадавших пока не поступало. Сейчас из-под окон эвакуируют припаркованные автомобили. Причина инцидента устанавливается.

Московский международный деловой центр «Москва-Сити» (ММДЦ «Москва-Сити») — это развивающийся деловой район в Москве на Пресненской набережной. В рамках «Москва-Сити» создается зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг.