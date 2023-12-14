Происшествия 14 декабря 2023, 17:31 Оконная рама упала с 20-го этажа на маму с ребенком в Москве СК возбудил дело после падения оконной рамы на маму с ребенком в Москве Следственный комитет России

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В Москве возбудили уголовное дело после падения оконной рамы на женщину с малолетним ребенком. Здоровью пострадавших ничего не угрожает, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, происшествие случилось 30 ноября. С высоты двадцатиэтажного дома на улице Герасима Курина на мать с ребенком, находившимся в коляске, рухнула оконная рама. Пострадавшие получили телесные повреждения, но остались живы.

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Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие приступило к допросам очевидцам, изучению записи с камер видеонаблюдения и проведению экспертиз.

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