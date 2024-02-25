Происшествия 25 февраля 2024, 18:36 Оконная рама рухнула на школьника на автомойке в Москве Подросток попал в больницу после падения на него рамы на автомойке на юге Москвы Пресс-служба прокуратуры Москвы

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В Южном округе Москвы на 13-летнего мальчика в боксе автомойки упала оконная рама. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 25 февраля в помещении автомойки самообслуживания, расположенной на Кантемировской улице.

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Подросток в момент происшествия был с отцом. Мальчика сразу же увезли в больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Правоохранители организовали процессуальную проверку. Все причины и обстоятельства установят под контролем прокуратуры.

Ранее на востоке Москвы 10-летний житель района Метрогородок выпал с балкона четвертого этажа. Мальчик остался жив и сам поднялся в квартиру. Позже его увезли в больницу с переломом ребер и ушибом живота.