Происшествия 07 февраля 2023, 12:05 Оконная перемычка насмерть придавила рабочего на стройке в Тюмени

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Рабочий стройки погиб в Тюмени из-за неосторожности своего коллеги. Машинист башенного крана не учел требования техники безопасности и уронил на пострадавшего оконную перемычку. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

Ситуация произошла в мае 2022 года. Как сообщили в ведомстве, машинист задел крюком крана оконную перемычку, которая находилась на пятом этаже. В результате она обрушилась на рабочего. Мужчина получил серьезные травмы, от которых погиб.

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Против машиниста возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Теперь ему грозит до пяти лет заключения.

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