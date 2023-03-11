Происшествия 11 марта 2023, 17:31 Несколько взрывов прогремело в Запорожье Рогов: не менее трех взрывов прозвучало в подконтрольном Киеву городе Запорожье

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Три взрыва прозвучало в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«На данный момент земляки сообщают о как минимум трех взрывах», — сказал он.

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По его данным, взрывы раздались около 16:25 по московскому времени. За минуту до этого в подконтрольной представителям киевского режима части Запорожской области объявили воздушную тревогу.

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Несколько дней назад в Запорожье также прогремело пять взрывов. После этого в населенном пункте частично прекратилось электроснабжение и началось возгорание. Рогов сообщил, что местные жители помогают корректировать удары по позициям Вооруженных сил Украины. Население ждет освобождения города от украинских формирований, подчеркнул он. Член ВГА региона добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его свита «проиграли битву за души и умы запорожцев». В регионе назревают бунт и недовольство, заключил Рогов.