Около сотни мертвых рыб вынесло на берег Грузии

Большое количество речной рыбы погибло на западе Грузии. Об этом сообщил «МИР 24».

Рыбу вынесло на берега реки Дзирула. Кроме того, жители региона начали обнаруживать останки на мелководье. Некоторые предположили, что причиной смерти рыб послужил строительный мусор, который попал в воду из-за строительства скоростной трассы. По версии других людей, спровоцировать смерть рыб могли браконьеры. Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой выясняют обстоятельства случившегося, передало utro.ru.