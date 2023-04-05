Происшествия 05 апреля 2023, 22:50 Около шести взрывов прогремело над Харцызском в ДНР Мэр Харцызска Жукова: системы ПВО сбили над городом около 6 ракет РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сработала в городе Харцызске в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр города Виктория Жукова.

«Работает ПВО», — написала она.

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В комментарии ТАСС она рассказала, что прозвучало около шести взрывов, обошлось без происшествий. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Ранее стало известно очередной атаке ВСУ на Курскую область. Около 21:00 украинские боевики обстреляли Краснооктябрьский поселок в Глушковском районе. В результате местное население осталось без света. Власти региона пообещали устранить проблемы с электроснабжением в ближайшее время. Обошлось без пострадавших.

Кроме этого, днем ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Жителей тех улиц, которые оказались под огнем, вывозили на бронированных машинах на безопасное расстояние. Пострадавших нет, повреждены несколько домов и автомобилей.