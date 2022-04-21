Около семи человек попали в больницу с травмами и ожогами после пожара в тверском оборонном НИИ

Пожар начался 21 апреля на втором этаже оборонного НИИ в Твери. С места возгорания семерых сотрудников госпитализировали с разными травмами и ожогами. Об этом врачи областной клинической больницы сообщили РИА «Новости».

Четверо сотрудников получили ожоги разной степени тяжести. Врачи сообщили, что трое человек находятся в тяжелом состоянии. Их разместили в реанимации. Медработники не уточнили, связано тяжелое состояние сотрудников с ожогами или у пациентов есть другие травмы.

С территории загоревшегося НИИ эвакуировали всех сотрудников. Сейчас там работают спасатели и работники аварийных служб.

Ранее стало известно, что от возгорания пострадали не менее 20 человек, еще двое умерли во время пожара. На место приехал военный прокурор. Он собирает основную информацию для ведомственной проверки, а также координирует аварийно-спасательные бригады. Военная прокуратура уже начала проверку по факту возгорания.