25 июля 2023, 14:18
Около километра кабеля украли на участке ЦКАД в Новой Москве — Mash
Mash: на участке ЦКАД в Новой Москве украли 850 метров кабеля на 1,5 миллиона рублей
В районе 224-го километра ЦКАДа в поселке Краснопахорское злоумышленники украли 850 метров кабеля. Дорога осталась без света. Ущерб оценили в 1,5 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, освещение пропало в ночь на понедельник. Специалисты прибыли на место происшествия и увидели вскрытый люк на одной из опор световой мачты. Из канала злоумышленники выдернули 850 метров силового медного кабеля.
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Кроме того, очевидцы в этом районе видели, как ночью около десяти человек сели в белый грузовик и скрылись от охранников в неизвестном направлении. Догнать их не удалось.
Ранее стало известно, что в Москве у здания Министерства обороны России злоумышленники похитили более километра дорогостоящего кабеля.
Кражи
Москва 2023
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