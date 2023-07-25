Происшествия 25 июля 2023, 14:18 Около километра кабеля украли на участке ЦКАД в Новой Москве — Mash Mash: на участке ЦКАД в Новой Москве украли 850 метров кабеля на 1,5 миллиона рублей Unsplash

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В районе 224-го километра ЦКАДа в поселке Краснопахорское злоумышленники украли 850 метров кабеля. Дорога осталась без света. Ущерб оценили в 1,5 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, освещение пропало в ночь на понедельник. Специалисты прибыли на место происшествия и увидели вскрытый люк на одной из опор световой мачты. Из канала злоумышленники выдернули 850 метров силового медного кабеля.

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Кроме того, очевидцы в этом районе видели, как ночью около десяти человек сели в белый грузовик и скрылись от охранников в неизвестном направлении. Догнать их не удалось.

Ранее стало известно, что в Москве у здания Министерства обороны России злоумышленники похитили более километра дорогостоящего кабеля.