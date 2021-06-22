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    22 июня 2021, 22:32

    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около Греции и Турции

    Дарья Морозова

    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около побережья Греции и Турции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    По данным RT, эпицентр подземных толчков находился в 46 километрах от города Кефалос в Греции и в 182 километрах от города Айдын в Турции.

    Очаг располагался на глубине два километра.

    Ранее в Мексике прошли всенародные учения на случай землетрясения. Только в столице страны, Мехико, в них приняли участие шесть миллионов человек.