Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около Греции и Турции

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около побережья Греции и Турции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным RT, эпицентр подземных толчков находился в 46 километрах от города Кефалос в Греции и в 182 километрах от города Айдын в Турции.

Очаг располагался на глубине два километра.

Ранее в Мексике прошли всенародные учения на случай землетрясения. Только в столице страны, Мехико, в них приняли участие шесть миллионов человек.