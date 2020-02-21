21 февраля 2020, 13:28
Около детсада в Хабаровском крае устроили стрельбу
В Хабаровском крае под окнами детсада охранник и отец одного из воспитанников устроили разборку со стрельбой. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.
В минувшую среду в селе Некрасовка сотрудник ЧОПа и родитель малыша не поделили место на парковке. Между оппонентами возникла словесная перепалка, закончившая стрельбой. Охранник вытащил травматический пистолет и выстрелил один раз в воздух, а другой раз в мужчину, но не ранил его. Выяснилось, что у ЧОПовца было разрешение на ношение оружия.
«Серьезных травм родитель одного из подопечных детского сада не получил: у мужчины зафиксирован ушиб, — добавила глава пресс-службы регионального управления МВД Ирина Щеголева.