Около 900 человек эвакуировали из челябинского ТЦ

В Челябинске из торгового-развлекательного комплекса «Алмаз» эвакуировали 890 человек. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Подразделения МЧС выехали по повышенному номеру сложности пожара — „пожар № 3“. Производится проверка помещений и эвакуация», — рассказали в ведомстве. По данным издания, служба пожаротушения отреагировала на тление утеплителя на стоянке. Работники торгового центра самостоятельно справились с ним. Отмечается, что ранг сложности пожара был понижен после выезда спасателей на место.