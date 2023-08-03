Происшествия 03 августа 2023, 14:17 Около 90 прилетов со стороны ВСУ зафиксировали в Белгородской области за сутки Губернатор Гладков: в Белгородской области за сутки зафиксировали около 90 прилетов РИА «Новости»

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Украинские силы за последние сутки во время атак на Белгородскую область выпустили по ней порядка 90 боеприпасов. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое — установлено три прилета», — написал он.

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Там повреждения получила линия электропередачи, ЛЭП уже восстановили. Забор, фасад и окна пострадали в трех домах, также под ударом оказалась легковая машина.

ВСУ обстреляли село Репяховку — на нее пришлось два прилета. Украинские военные выпустили по селу Устиновка четырех артиллерийских снаряда.

«Село Щетиновка обстреляли из гранатометов — зафиксировано 13 выстрелов СПГ-9 и 29 выстрелов АГС-17», — добавил губернатор.

Неспокойно было в Валуйском, Волоконовском, Грайворовском городских округах. Противник выпустил по последнему восемь минометных снарядов.

Атаку вели и на хутор Панков, села Безлудовка и Середа Шебенского городского округа. Гладков подчеркнул, что во время обстрелов 2 августа никто не пострадал.