Около 90 мигрантов застряли на скале из-за кораблекрушения около Греции

Около 90 мигрантов были обнаружены на скалистом островке Прасониси неподалеку от Греции. Они спаслись после кораблекрушения. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным НСН, также были найдены тела четырех погибших. Уточняется, что корабль столкнулся со скалой. Всего на нем плыли около 100 человек.

Катер береговой охраны направили к тем, кому удалось спастись. Доставить на сушу их пока не удается из-за плохой погоды.